Desacerto entre Cruzeiro e Palmeiras causa prejuízo a Fabiano

ENRICO BRUNO, JOSÉ EDGAR DE MATOS E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Fabiano estava preparado para se apresentar ao Palmeiras, na tarde desta terça-feira (10). Contudo, o recuo do Cruzeiro na negociação fez com que o jogador mudasse os planos e viajasse às pressas para Belo Horizonte, onde já iniciou a pré-temporada com os comandados de Mano Menezes. A posição dos mineiros no negócio causou prejuízo e fez com que o atleta mudasse os planos. Em férias com a sua família, o lateral direito já tinha bilhetes aéreos comprados para retornar à Academia de Futebol na primeira atividade de Eduardo Baptista. Ele precisou adquirir passagem para ir à Toca da Raposa II. Ainda sem uma definição sobre o seu futuro, Fabiano não devolveu o apartamento que alugou em São Paulo. O contrato feito pelo jogador com o locatário tem duração de 12 meses. Ele também esperava voltar à residência nesta semana. Mesmo que tenham esfriado, as tratativas não se encerraram e é possível que o lateral direito seja envolvido na troca definitiva por Robinho nos próximos dias. O gerente de futebol Tinga explica a situação: "Isso na verdade, o Vicintin [vice de futebol do Cruzeiro] está decidindo de forma mais direta. Fiquei com as coisas da minha chegada para frente. Estão acontecendo essas decisões, não quero nem botar prazo, mas acredito que em um dois, três dias iremos resolver. Ele está aqui, tem valor, acabou de ser campeão", afirmou. "Agora essas decisões de começo de temporada são naturais, ele está com a gente e até agora estamos contando com ele", acrescentou. Após ser publicada a matéria, a reportagem do UOL Esporte foi procurada pelo Cruzeiro. O clube esclareceu que não é o culpado pelo fato da venda de Fabiano para o Palmeiras não ter sido sacramentada. A pedido do próprio clube paulista, as duas partes entraram em conversa, mas o acordo ainda não evoluiu. Por isso o atleta teve que voltar. Desta forma, o Cruzeiro segue pagando ao jogador desde o dia 1º de janeiro.