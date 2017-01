Atlético-MG esbarra na liberação de clubes para anunciar dupla de volantes

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG encaminhou a contratação de Roger Bernardo. O volante, no entanto, não deve ser o único da posição a chegar na Cidade do Galo. Arouca e Adílson são nomes que interessam e a diretoria mantém negociações por ambos. A situação da dupla é muito parecida. O Atlético-MG já se acertou com os jogadores e tenta a liberação dos clubes para anunciá-los ainda nesta janela de transferências. No caso de Arouca, o clube aceitou desembolsar o que o atleta recebe no Palmeiras -cerca de R$ 300 mil mensais. Os paulistas, contudo, não querem liberá-lo sem uma compensação financeira, apesar do salário considerado elevado. O diretor de futebol Alexandre Mattos tenta envolvê-lo em um negócio por Lucas Pratto, mas os mineiros ainda não foram procurados e querem 15 milhões de euros (R$ 50,7 milhões) pelo gringo. A situação de Adílson é semelhante à de Arouca. O Atlético-MG entrou em acordo com o atleta e seu estafe, mas esbarra na liberação do Terek Grozny, da Rússia. Os europeus seguram o jogador que tem contrato até a metade deste ano e aguardam uma compensação financeira para liberá-lo. O vínculo do meio-campista de 29 anos com os russos se encerra em maio e sua contratação pelos mineiros nesta data não está descartada, mas o clube está à procura de nomes para o início de 2017.