Serviço online indica melhores preços de produtos em Curitiba

Em tempos de desemprego, crise econômica e aumento da inflação, cada vez mais os curitibanos buscam melhores preços de alimentos para reduzir os gastos em casa. Uma das ferramentas para manter o orçamento em dia é o serviço on-line Disque Economia, da Secretaria Municipal de Abastecimento, que faz o acompanhamento diário de 302 itens pesquisados em 12 supermercados de grandes redes, em diferentes regiões da capital.

Segundo o coordenador do Disque Economia, Henry Paulo Lira, a lista de produtos pesquisados é formada por gêneros alimentícios de primeira necessidade (arroz, feijão), carnes, frios, hortifrutigranjeiros, massas, laticínios, cereais e bebidas, além de itens de higiene e limpeza. “Uma das principais funções do serviço, que é gratuito, é orientar as famílias na educação financeira, oferecendo informações que ajudem a ter uma maior economia na hora da adquirir alimentos”, ressalta Lira.

As consultas devem ser feitas diretamente no //disqueeconomia.curitiba.pr.gov.br. Na página, o consumidor monta a própria lista e descobre a cotação de preço de cada produto. “O serviço serve, na realidade, como um referencial de preço. Com as pesquisas, o cidadão pode saber qual é o valor real de mercado, a partir dos preços comparados”, observa Lira. As atualizações estão disponíveis, diariamente, a partir das 15 horas, pois as pesquisas são feitas pela manhã.

O coordenador do Disque Economia salienta ainda que o serviço tem uma preocupação em fazer uma pesquisa que abranja várias regiões de Curitiba. “Assim, há estabelecimentos pesquisados no Alto da XV, Boa Vista, Cajuru, Vila Izabel, Bigorrilho e Uberaba”, observa Lira.

Consumo consciente

O Disque Economia também tem a missão de estimular o consumo consciente da população curitibana. “Com a lista de compras na mão, que deve ser feita antes de ir ao supermercado, dá para pesquisar preços e ficar ainda mais atento aos produtos em oferta”, completa o coordenador.

Lira dá outra dica infalível para reduzir os gastos com alimentos nos supermercados. “Ao percorrer os corredores, fique atento: os produtos que estão ao alcance dos olhos são sempre os mais caros. E cuidado com a estratégia de venda ‘Promoção’, pois muitas vezes o produto não é o mais barato. Assim, pare na frente de qualquer gôndola e confira os produtos que estão acima da altura dos olhos e, principalmente, os que estão na última prateleira ou embaixo, que são sempre os mais baratos.”