Gilmar Mendes não vai a funeral de ex-presidente português

GIULIANA MIRANDA E LETÍCIA CASADO LISBOA, PORTUGAL - Embora tenha embarcado para Lisboa como parte da comitiva para o funeral do ex-presidente português Mário Soares, o ministro do STF (Superior Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, não compareceu à cerimônia fúnebre, que aconteceu na manhã desta terça-feira (10) no mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. O presidente Michel Temer e o ex-presidente José Sarney sentaram-se na primeira fila, juntamente com o presidente da Guiné Bissau, José Mario Vaz, e o rei da Espanha, Felipe 6º. Pelo cerimonial, o resto da delegação brasileira sentaria-se nas fileiras logo atrás de Temer. As autoridades confirmadas pelo Itamaraty foram vistas no local, com exceção de Gilmar Mendes. Questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Presidência da República confirmou que Mendes não foi à cerimônia. Mendes também não esteve no encontro de Temer e Sarney com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mais cedo na nesta terça. O ministro informou que não compareceu ao funeral por causa de uma crise de labirintite. Ele também disse que não retornará ao Brasil com o presidente Temer. ‘Fico em Lisboa‘, disse. Segundo a assessoria de Mendes, ele estava em Portugal até semana passada, em férias previstas até o dia 25, mas teve de viajar ao Brasil às pressas por questões pessoais. Então, de acordo com a assessoria, foi convidado por Temer para integrar a comitiva que viajou na segunda (9), também para Portugal, para o enterro de Soares.