Wagner abre mão de grana na China e se reaproxima do Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve uma novidade positiva quanto ao meia Wagner, 31 anos, nas últimas horas. Em imbróglio com o Tianjin Teda, ele se aproximou de um acordo para enfim rescindir seu contrato na China.

Dirigentes corintianos estão otimistas para confirmar a aquisição do jogador ainda nesta semana. "Nós aguardamos uma resposta para as próximas 48 horas, mas temos a indicação de que os chineses aceitaram e o Wagner vai poder retomar sua carreira em 2017", explicou o empresário João Sérgio.

Quem cuida do acordo de rescisão de Wagner na China, porém, é o ex-zagueiro e hoje empresário Scheidt. Foi ele quem, há dois anos, viabilizou a transferência do meia que defendia o Fluminense na ocasião. Agora, está perto de confirmar a quebra do contrato com o Tiajin Teda. Segundo apurou a reportagem, Wagner agora se mostrou disposto a abrir mão de uma quantia para poder assinar com o Corinthians.

No semestre passado, em meio ao imbróglio com o Tianjin Teda, o meia recusou oferta para receber 80% do contrato que se estende por 2017. A possibilidade de ficar sem atuar neste ano, porém, mudou o cenário. Embora tenha contrato vigente, Wagner foi retirado da lista de inscritos no segundo semestre de 2016, quando o Teda adquiriu novos estrangeiros.

Insatisfeito por ser deixado de lado, o meia não se reapresentou após férias concedidas pelo clube e se movimentou juridicamente para rescindir com a equipe na Fifa e receber 100% dos salários.

Preocupado em criar um problema, o Corinthians então recuou e passou a negociar com outros meias desde o fim do ano passado, em especial Jadson. Ainda que assine com Wagner, porém, a direção corintiana mantém o desejo de repatriar o campeão brasileiro de 2015, também na China. Entre Corinthians e Wagner, está tudo certo há cerca de dois meses. Assim que de fato esteja livre na China, ele assinará por dois anos para vestir a camisa corintiana.