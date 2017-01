Maicon cita os líderes do São Paulo e aponta característica do time de 2017

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em começo de trabalho no São Paulo, a liderança que Rogério Ceni exercia dentro de campo nos tempos de jogador agora ficará à beira do gramado e outros atletas terão de cumprir o papel de líder no clube do Morumbi. Maicon é um deles e aponta que o reforço Cícero pode ser outro atleta de liderança no grupo. "A gente sabe o que pode acrescentar não só com os mais novos. Ele cobra bastante nos treinamentos. Cada um vai dar aquilo que pode, tanto na liderança, mas em outros quesitos. Cícero também veio agora, tem o Lugano. São jogadores experientes que vão acrescentar no São Paulo", disse Maicon ao Seleção Sportv ao comentar sobre os possíveis novos líderes do São Paulo. Maicon ainda ressaltou que não se importa se a faixa de capitão for tirada dele agora em 2017. "Se optar por ser capitão ele sabe que pode contar comigo, mas é o de menos. Ser capitão ou não é critério do nosso treinador", comentou. O zagueiro também contou um pouco de como o time deve jogar em 2017. O primeiro jogo é no dia 19 de janeiro. "O São Paulo vai ser muito dinâmico, vai trabalhar bastante a bola defensivamente e ofensivamente. A gente não pode querer dar chutão e se livrar da bola muito rápido. Tem que ser rápido e ter agressividade para dominar o jogo, mas ainda é muito cedo para falar sobre isso. Vamos ver como vamos jogar mesmo no dia 19. Temos que entrar em todas as competições para valer e não é diferente com a Florida Cup", analisou.