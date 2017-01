Educadora se reinventa como consultora de imagem

Muito embora tenha começado como um hobby, não se trata de uma diversão, mas um trabalho como outro, que exige estudos, técnicas, reciclagens e dedicação: A consultoria de imagem. Uma profissão que vem se consolidando no Brasil e tomou rumo, há uns quinze anos, quando candidatos a cargos públicos e privados resolveram investir na adequação da imagem para garantir o sucesso em processos seletivos. Com esta visão na cabeça e uma mente empreendedora, Clari Elizabeth Thoele conta sobre esta nova jornada.

O que motivou a entrar nesta atividade e como se qualificou?

Muitas vezes fui referência entre amigos, para dicas e companhia em compras de roupas, ou mesmo assessorar na escolha de peças para determinados eventos e, de forma intuitiva, gostava de auxiliar, e isso já seria um ponto de partida, mas foi necessário a qualificação em técnicas apropriadas. O curso de Consultoria de Imagem, do Senac, proporcionou a primeira qualificação e norteou a nova profissão. Hoje com vários cursos na área, inclusive pela renomada escola francesa Ecole Supérieure de Relloking.

O que faz uma consultora de imagem?

Ajuda o cliente a reconhecer e valorizar a sua imagem. Sua atuação é independente de moda, mas em harmonia com suas características pessoais. É uma ação duradoura, que usa técnicas e ferramentas específicas. O foco é a pessoa e seus objetivos! O processo da valorização do cliente é construído levando em conta a imagem, o físico, o comportamento e o seu potencial. O crescimento da valorização da imagem pessoal fomenta não só o desejo puramente de pessoas estarem bem vestidas, mas também a necessidade delas em alcançar a compatibilidade com as funções que desempenham na sociedade.

Quais diferenças entre a consultoria de imagem e ‘personal stylist’?

O ‘personal styling’ ajuda o cliente a escolher o que lhe favorece a partir do que está na moda, ou para criar um personagem, ou para um evento específico ou ainda, para o alcance de um desejo específico, uma entrevista de emprego, uma palestra, etc.. É uma ação breve e pontual. O foco é o vestuário.

A consultoria de imagem orienta o que vai além da moda?

Exatamente isso, porque a roupa assume um papel de diferenciador social, independentemente de estar ou não na moda. As pessoas se vendo como únicas, desejam se apresentar dessa maneira, entretanto, por influência da moda vestem o novo, mas acabam tornando-se mais uma no coletivo. A consultoria de Imagem proporciona esta diferenciação. O psicólogo americano Albert Mehrabian realizou estudos que indicaram que 55% da primeira impressão que as pessoas têm das outras é baseada na aparência e ações, 38% no tom de voz, e 7% no que ela diz. São impressões que determinam uma imagem positiva, na qual será aceita, ou negativa, sendo rejeitada, exigindo maior empenho para a aceitação. Cabe ao consultor garantir que seu cliente transmita uma boa imagem por meio da aparência.

Mais informações: https://www.facebook.com/clarithvalorizeseumelhor/?ref=bookmarks

CURTAS:

* A área de Pós-Graduação da Universidade Positivo oferece os cursos Pós-Ágile proporcionam aos alunos a possibilidade de obter seu diploma de Especialização em apenas um ano. O Pós-Flex traz a flexibilidade necessária para seu momento de vida e carreira. O Programa de MBA UP é voltado para a prática profissional. Essa modalidade tem como público-alvo profissionais que já estão inseridos no mercado nas áreas de Gestão e Negócios. www.up.edu.br/pos

* Investimentos sociais beneficiam comunidades da região de Curitiba. Em 2016 a Votorantim Cimentos investiu 1,5 milhões de reais em projetos sociais na região Sul do país, visando impulsionar o desenvolvimento sustentável das cidades em que está presente, com parcerias locais em Rio Branco do Sul e Itaperuçu.

* Livro: “Pensar Estrategicamente”. Uma obra que se destina a ajudar o leitor a melhorar as suas capacidades pessoais para conseguir mais sucesso na vida profissional, e não só. Inclui técnicas práticas, conselhos eficazes, soluções rápidas e casos concretos, além de exercícios de auto-avaliação para verificar os progressos. Autor Andy Bruce. Civilização Editora.

FRASE:

"Falhe sete vezes. Levante-se oito" (Provérbio japonês)

www.ineam.com.br

www.hamiltonfonseca.com.br