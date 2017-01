Carpegiani: campeão brasileiro em 1982, com o Flamengo (foto: Franklin de Freitas)

Apostar em um técnico que já foi campeão brasileiro virou raridade na elite do campeonato nacional. Entre os 18 principais clubes do país, apenas três contam com um treinador com esse troféu no currículo: Coritiba, Atlético-PR e Fluminense.

O Coxa renovou com Paulo César Carpegiani, que foi campeão brasileiro de 1982 com o Flamengo. O Atlético segue com Autuori, que foi campeão nacional com o Botafogo em 1995. Abel Braga foi campeão brasileiro de 2012 com o Fluminense.

Entre os 18 principais clubes do Brasil, sete começam 2017 com um técnico com menos de três anos de experiência nessa função: Corinthians (Fábio Carille), Palmeiras (Eduardo Baptista), São Paulo (Rogério Ceni), Flamengo (Zé Ricardo), Botafogo (Jair Ventura), Atlético-MG (Roger Machado) e Inter (Antônio Carlos). O levantamento é do site UOL.

Muitos dos técnicos campeões nacionais estão desempregados. Oswaldo de Oliveira é um caso. Ele foi demitido do Corinthians em dezembro. O atual campeão do torneio, o paranaense Cuca, deixou o Palmeiras no final de 2016 para se dedicar à família.

Vanderlei Luxemburgo, pentacampeão brasileiro, começa 2017 desempregado. Muricy Ramalho, que soma quatro títulos do Brasileirão, virou comentarista após passar por problemas de saúde.

OS TÉCNICOS DOS PRINCIPAIS CLUBES

Carpegiani - Coritiba

Paulo Autuori - Atlético-PR

Eduardo Baptista - Palmeiras

Fábio Carille - Corinthians

Dorival Júnior - Santos

Rogério Ceni - São Paulo

Zé Ricardo - Flamengo

Jair Ventura - Botafogo

Cristovão Borges - Vasco

Abel Braga - Fluminense

Mano Menezes - Cruzeiro

Roger Machado - Atlético-MG

Renato Gaúcho - Grêmio

Antônio Carlos – Inter

Felipe Moreira - Ponte Preta

Vagner Mancini - Chapecoense

Daniel Paulista - Sport

Argel Fucks - Vitória



OS CAMPEÕES

Onde estão os técnicos que já conquistaram o Brasileirão

Tite - seleção brasileira

Cuca - sem clube

Marcelo Oliveira - sem clube

Abel Braga - Fluminense

Muricy Ramalho - sem clube

Andrade - sem clube

Antônio Lopes - gerente de futebol do Botafogo

Vanderlei Luxemburgo - sem clube

Leão - consultor de futebol da Portuguesa

Geninho - ABC

Joel Santana - Boavista

Oswaldo de Oliveira - sem clube

Luiz Felipe Scolari - Guangzhou Evergrande

Paulo Autuori - Atlético-PR

Nelsinho Baptista - Vissel Kobe-JAP

Nelsinho Rosa - aposentado

Evaristo de Macedo - aposentado

Pepe - aposentado

Paulo César Carpegiani - Coritiba

Carlos Alberto Silva - aposentado

Rubens Minelli – aposentado

Fonte: UOL