Luis Henrique: “O Grafite é um cara que dispensa comentários" (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense acertou, nesta terça-feira (10), a contratação do atacante Luis Henrique. O jovem, de 18 anos, assinou com o Furacão até o final de 2018. O novo reforço atleticano já realizou os exames médicos no Clube e se apresenta com o restante do elenco na próxima quinta-feira (12).



Com passagens pelas Categorias de Formação da Seleção Brasileira, Flamengo e Botafogo, Luis Henrique fez sua estreia como profissional em 2015. E logo na primeira partida como profissional, ainda aos 17 anos, o atacante deixou sua marca, com dois gols e uma assistência. Pela Seleção Brasileira, foi convocado para as categorias Sub-15 e Sub-17, incluindo a disputa do mundial da categoria, em 2015, no Chile.



“Vários motivos me fizeram vir para o Atlético Paranaense”, disse Luis Henrique. “O fato de ser um dos maiores clubes do Brasil e a estrutura do Atlético foram fundamentais. Além disso, poder trabalhar com o Paulo Autuori. Já tinha ouvido falar muito bem dele e na troca de ideias que tivemos percebi que é realmente um cara sensacional”, destacou o atacante, que usará a camisa 9 do Furacão.



Com a camisa rubro-negra, o jogador terá a oportunidade de estrear na Copa Libertadores da América, que começa para o Furacão no dia 1º de fevereiro. “O Atlético está montando um elenco muito capacitado para disputar títulos. Podemos fazer uma bela campanha na Libertadores”, afirmou. “Será minha primeira vez e vou treinar muito para poder ajudar meus companheiros e o Clube”, completa.



Em entrevista ao Site Oficial, o jogador aproveitou para falar sobre suas características em campo. “Os torcedores podem esperar um atacante que se movimenta bastante, sempre em busca do gol. Não desisto nunca da bola e quero ganhar sempre. Quero ajudar o Atlético fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é gol”, enfatizou.



No Furacão, Luis Henrique terá a companhia de jovens talentos revelados no CAT Alfredo Gottardi e também de atletas experientes como o atacante Grafite. “O Atlético utiliza muitos jovens e é uma honra poder fazer parte desse elenco”, disse. “O Grafite é um cara que dispensa comentários. É um exemplo para o futebol, jogou muito tempo fora e tem uma bagagem enorme. Para mim será uma experiência muito grande estar ao lado dele”, finaliza o atacante atleticano.

O NOVO REFORÇO

Nome: Luis Henrique Farinhas Taffner

Data de nascimento: 17 de março de 1998

Local: Vila Velha-ES

Número da camisa no CAP: 9

Equipes em que atuou: Botafogo-RJ (2015 e 2016), Seleção Brasileira Sub-15 e Seleção Brasileira Sub-17

Título: Campeonato Brasileiro da Série B (2015)