Primeiro apresentado no Palmeiras, Keno descarta medo da concorrência

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos destaques do Santa Cruz na campanha do Brasileiro de 2016, Keno vestiu pela primeira vez a camisa de jogo do Palmeiras. Na tarde desta terça-feira (10), dia da reapresentação do campeão nacional, o atacante de 27 anos foi apresentado como novo reforço palmeirense e descartou qualquer medo da forte concorrência interna. "Sei do meu potencial. Sei que Dudu, Guedes e Erik são jogadores muito bons. Tenho que trabalhar para ter meu espaço; quando entrar, tenho que resolver", declarou o novo camisa 27 do Palmeiras. "Estou chegando a um time grande, sem desmerecer o Santa Cruz. Fico feliz de ter feito um bom Brasileiro. Sei que o grupo está sendo construído par conquistar os títulos em 2017. Quero trabalhar bem, sei que tem muitos jogadores ali na frente; tenho que treinar bem para ter oportunidade", acrescentou.