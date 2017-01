Morre a jornalista Clare Hollingworth, que noticiou início da Segunda Guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A veterana correspondente de guerra britânica Clare Hollingworth, que noticiou o início da Segunda Guerra Mundial, morreu nesta terça-feira (10) aos 105 anos. A família divulgou um breve comunicado sobre a morte da jornalista. "Estamos tristes em anunciar que, depois de uma ilustre carreira de quase um século de notícias, a celebrada correspondente de guerra Clare Hollingworth morreu esta noite, em Hong Kong", afirma o texto. Ela vivia em Hong Kong havia 30 anos. A jornalista possou boa parte de sua carreira nas frentes de batalha de conflitos em países como Vietnã, Argélia, Oriente Médio, Índia e Paquistão, além de ter coberto a Revolução Cultural na China. Mas ela é mais lembrada pelo furo de reportagem ao anunciar o início da Segunda Guerra, em 1939, quando era apenas uma repórter iniciante, aos 27 anos. FURO Ela noticiou a invasão alemã à Polônia durante sua primeira semana trabalhando como jornalista do "Daily Telegraph". Nos últimos dias de agosto daquele ano, a fronteira entre os dois países estava fechada exceto para veículos diplomáticos. Em sua autobiografia, a jornalista conta ter emprestado o carro de um funcionário do consulado britânico para ir até o lado alemão da fronteira, onde noticiou ter visto os tanques e armamentos das tropas nazistas, que se preparavam para atacar a Polônia. Três dias depois, em 1º se setembro, Hollingworth noticiou o primeiro ataque alemão contra a Polônia, ao norte da cidade de Katowice. Ela conta que sua primeira ligação foi para a Embaixada britânica em Varsóvia e que o funcionário com quem conversou não acreditava na notícia. "'Ouça!' Eu segurei o telefone para fora da janela do meu quarto. O ruído crescente de tanques cercando Katowice podia ser ouvido claramente", diz a repórter em sua autobiografia. "'Você não consegue ouvir?'" Depois, ela telefonou para o correspondente do "Telegraph" em Varsóvia, que reportou a notícia para a redação do jornal, em Londres. Hollingworth comemorou em outubro seu 105º aniversário no Clube de Correspondentes Estrangeiros em Hong Kong.