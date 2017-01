Setran orienta trânsito na divulgação do vestibular da UFPR

(foto: Franklin de Freitas)

Agentes da Setran vão monitorar o trânsito próximo ao Campus Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Rua dos Funcionários, no Cabral, na quinta-feira (12). Às 14h, será divulgada a lista de aprovados no vestibular 2016/2017.

De 13h às 19h de quinta-feira, o trânsito deverá ficar mais intenso na região. A orientação da Setran é para que os motoristas que circularem pelo local redobrem a atenção e não estacionem em locais proibidos.

Não haverá alteração no trânsito durante a divulgação do resultado do vestibular. Uma viatura da Setran fará rondas na região para evitar transtornos e orientar o tráfego em caso de lentidão.

Após o resultado está previsto o tradicional banho de lama dos calouros no Campus Agrárias e uma festa com os veteranos. A UFPR ofereceu 5.494 vagas divididas em 120 cursos. A lista dos aprovados também será divulgada na página do Núcleo de Concursos da UFPR (http://www.nc.ufpr.br/).