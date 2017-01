Globo grava próxima novela das nove em Belém

Isis Valverde nos bastidores (foto: Estevam Avellar/Globo)

Desde o último sábado uma equipe da Globo grava em Belém cenas da próxima novela das nove, “A Força do Querer”, escrita por Glória Perez, com estreia confirmada para o dia 3 de abril.Os trabalhos na capital do Pará deverão ser concluídos até sexta-feira e fazem parte dos primeiros capítulos da história. Eles movimentam principalmente os atores Isis Valverde, Marco Pigossi, Fiuk, Dan Stulbach, Rodrigo Lombardi, Laize Câmara e João Gabriel Cardoso. Um dos motivos que levaram a Globo, uma vez mais, a Belém tem a ver com audiência. Como se sabe, a concorrente Record atinge altos índices nesta praça com alguns de seus programas, algo que incomoda a líder já há algum tempo. De lá, a equipe de “A Força do Querer” seguirá para Manaus, mas para gravar com outros atores.

TV Tudo

Arremate

Ainda sobre “A Força do Querer”, Laize Câmara interpreta a melhor amiga de Isis Valverde, papel que seria de Thati Lopes. A comediante abriu mão do convite da Globo para não comprometer seu trabalho nos projetos do grupo “Porta dos Fundos”. Já João Gabriel Cardoso entra em participação especial, fazendo o Fiuk quando criança.

Proibido

A Record disparou uma ordem interna, proibindo terminantemente seus programas de TV e também o site do grupo de mencionarem o nome do jornalista Léo Dias em suas matérias. Um absurdo. Só faltava essa!

Encomenda

O autor Carlos Lombardi se prepara para entregar dois projetos para a alta direção da Record. Uma novela das 19h e uma minissérie.

Sátira

Andréa Beltrão grava nesta semana uma participação especial em “Tá no Ar”. Ela integra o elenco do seriado japonês “Esquadrão Electro Five” no qual vive uma vilã. Entre os heróis, Akemi (Luana Martau), Hikaro (Maurício Rizzo), Kaijin (Marcelo Adnet), Naiata (Marcius Melhem) e Yuriko (Carol Portes).

Sobrou para o “Chaves”

Em mais uma mudança na programação, o SBT terá a partir desta quarta-feira, das 13h45 às 14h45, o “Primeiro Impacto” com apresentação de Dudu Camargo. O tapa-buraco “Chaves”, que acabara de voltar, volta para o banco de reservas.

Aquece, “Chaves"

De qualquer forma, a ordem é deixar o “Chaves” em “aquecimento”. Se o “Primeiro Impacto” derrubar muito a audiência, ele voltará ao ar imediatamente. Alguém tem dúvida disso?

Vai entregar

Kika Kalache inicia sexta-feira uma participação especial em “Sol Nascente”, na Globo. Entra como advogada de João Amaro (Rafael Zulu) e vai propor a ele uma delação premiada. Mais uma da série “qualquer semelhança...”.

Possibilidades

Já houve um primeiro contato de Rau Gil, que se despede do SBT em fevereiro, com a direção da Rede TV!. Mas há quem garanta que o apresentador, ou o filho dele, Raulzinho, também fará uma visita à Band. É esperar pra ver.

Última forma

Alguns profissionais que trabalharam na equipe de Jô Soares na Globo serão deslocados para o novo programa de Pedro Bial. Estreia em abril.

Exposição 1

O Senac, em sua unidade da Lapa, em São Paulo, será a primeira instituição a receber a exposição “Grand Circo SBT”, entre 16 e 27 deste mês, com entrada gratuita. Depois, pela ordem, as universidades FASM, IED, FMU, Anhembi Morumbi e UNIP.

Exposição 2

Neste projeto, a equipe de figurinistas do SBT desenvolveu 7 figurinos inspirados na trajetória e jeito de ser do canal, abordando desde Silvio Santos até o universo da teledramaturgia da emissora. As peças foram idealizadas dentro do contexto circense.

Improcedente

Por meio da assessoria da Globo, Evaristo Costa, apresentador do “Hoje”, negou qualquer contato com o SBT. Segundo ele, não houve nenhuma conversa para falar sobre transferência.

Bate – Rebate

Gominho, China e Juliana Guimarães serão repórteres da Band no carnaval de Salvador.

O SBT solicitou ao órgão de propriedades o registro da marca IBEA – Instituto Brasileiro de Estudos de Audiência...

... Que faz parte da sua queda de braço para conhecer a metodologia do Ibope.

No “Caldeirão” deste sábado, na Globo, acontece a estreia da nova temporada do quadro “Os Pendurados”...

...Acima de 40 metros do chão e presos por imãs a uma plataforma de bungee jumping, Daniel Blanco e Marcos Pitombo disputam a permanência na plataforma.

...O repórter Fábio Ramalho foi recontratado pela Record.

“Dois Irmãos” na estreia, marcou 21 pontos de média em São Paulo e 23 no Rio.

Renato Modesto, ex-Record, já anda na mira de alguns canais, incluindo TV paga...

...”A Terra Prometida”, escrita por ele, segue em segundo lugar no Ibope.

Chega ao fim dia 14, em Buenos Aires, a 37ª edição “Rally”, cujos direitos exclusivos pertencem ao Fox Sports. Desde o dia 1º, largada da competição em Assunção, o repórter Jackson Pinheiros tem feito matérias e entradas em programas para comentar o andamento do evento. São 357 veículos competindo, divididos em 168 motos, 38 quadriciclos, 93 carros, 8 UTVs e 50 caminhões. Ainda fazem parte mais 275 veículos de assistência e outros 95 da organização, num total de 727 participantes da caravana.

