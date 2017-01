Redação Bem Paraná com agências

(foto: Divulgação)

O dublador curitibano Telmo Perle Müch, conhecido como Telmo Avelar, morreu na madrugada desta segunda-feira, 9. Ele era o intéprete de personagens com o Pateta, da Disney. Telmo tinha 93 anos e estava internado desde a sexta-feira, 6, na Coordenação de Emergência Regional, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a assessoria do Retiro dos Artistas, onde ele morava, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Até a última atualização desta reportagem, não havia definição sobre o enterro. Ele deixa uma filha.

Telmo nasceu em 2 de outubro de 1923 em Curitiba, no Paraná. Foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta nos anos 1970 e 1980 e por interpretar o professor Ludovico Von Pato, também da Disney.