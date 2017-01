Coritiba pode perder “briga” por Henrique Almeida, do Grêmio

Henrique Almeida: 12 gols em 20 jogos pelo Coxa em 2015 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Coritiba tentou acertar os últimos detalhes para a contratação do atacante Henrique Almeida nessa terça-feira (dia 10). No entanto, o Grêmio, que tem contrato com o jogador até dezembro de 2019, não gostou da proposta feita pelo clube paranaense e agora cogita negociá-lo para outra equipe.

Um dos clubes interessados em Henrique Almeida é o Vasco.

“Na verdade não existe esse desacerto, o que existe são clubes interessados nele. Quando saiu é porque já tinham clubes apresentando propostas. Foi mais de um. Um é o Coritiba, que já anunciou. Mas tem propostas de outros países, duas propostas. O que acontece, tem que examinar a situação do jogador, a vontade. O que foi dito é que haviam propostas e vamos avaliar. Mas o que temos até agora não entusiasmou a saída. Se tiver uma proposta que entusiasme jogador e clube, vamos avante”, afirmou Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, em entrevista à RBS TV.

Henrique Almeida, 25 anos, teve excelente desempenho no Coritiba em 2015, com 12 gols em 20 jogos no Campeonato Brasileiro. Em 2016, porém, fracassou no Grêmio. Disputou 17 partidas no Brasileirão 2016, marcou um gol e fez uma assistência.

No ranking do site inglês WhoScored, que atribui nota aos jogadores utilizando mais de 200 estatísticas, Henrique Almeida foi o terceiro pior do Brasileirão, com média 6,18. Ele ficou em 353º lugar no ranking que tem 355 jogadores (apenas aqueles que disputaram um mínimo de 14 jogos na competição).