Após virar meme em 2016, Gloria Pires diz que não vai participar da transmissão do Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se em 2016 Gloria Pires roubou a cena durante a transmissão do Oscar na Globo com comentários lacônicos sobre os filmes, neste ano a atriz afirmou que não vai participar da cobertura. As informações são da revista "29Horas", publicação do aeroporto de Congonhas. De acordo com a revista, a atriz lamentou os comentários negativos que recebeu na web, onde virou um dos memes mais populares do último ano e preferiu não voltar ao Oscar. "Fiquei impressionada com as reações nas redes sociais. Mas não me senti ofendida, pois acho que esses 'haters' são pessoas sem educação, que não sabem se expressar, não sabem fazer uma contestação civilizada. Não é correto vomitar em alguém seus ressentimentos da forma como fizeram", declarou a atriz à revista. "Descobri que, para essa gente, eu tenho uma importância muito grande, que na verdade não acredito nem merecer", acrescentou. No ano passado, Gloria entrou na cobertura do Oscar no lugar de Lázaro Ramos, que comentou o prêmio em 2015. Até 2014, o comentarista era José Wilker, morto em abril daquele ano. Internautas não perdoaram a superficialidade dos comentários da atriz, que disparou frases como "justo, o filme é ótimo" ao comentar a sexta estatueta de "Mad Max" e "muito bom de assistir, bastante acessível", sobre "Spotlight". O ponto alto foi a sinceridade da atriz ao comentar o indicado brasileiro a melhor animação, "O Menino e o Mundo", que perdeu para "Divertidamente": "Não assisti nenhum dos dois". E na hora de opinar sobre o melhor filme, ela preferiu ser humilde: "Não sou capaz de opinar sobre isso." "Eu sou assim mesmo, prefiro não falar do que não estou a par. Sobre os filmes que vi, opinei. Era uma convidada, ao lado dos preparadíssimos Artur Xexéo e Maria Beltrão", disse a atriz à publicação. Apesar dos comentários negativos, Gloria mostrou que sabe rir de si mesma e lançou camisetas com suas frases, como "sou ruim de previsões" e "não sou capaz de opinar".