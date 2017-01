Nos pênaltis, Vasco vence o Botafogo-SP e avança de fase na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi no sufoco, mas o Vasco conseguiu avançar de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A suada vitória sobre o Botafogo-SP se deu através da disputa de pênaltis após um empate em 1 a 1 no tempo normal. O Cruzmaltino dominou as ações durante boa parte do jogo e levou perigo com um ataque leve, que explorou a velocidade de Robinho e Paulo Victor, que eram bem municiados pelo meia Dudu. Da metade do segundo tempo em diante, porém, os cariocas cansaram e os paulistas passaram a ameaçar mais. Depois de um escanteio cobrado pela esquerda, o volante Murilo subiu mais alto que a zaga vascaína e empatou para os paulistas. Na disputa de pênaltis, todavia, o goleiro João Pedro brilhou e deu a classificação ao Vasco, que na terceira fase enfrentará o vencedor de Rio Claro (SP) e Independente (SP). Vale lembrar que o Cruzmaltino não chegava nesta etapa da competição desde 2004.