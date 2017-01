Sophia Abrahão revela que já foi assediada por diretor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista nesta terça-feira (10) ao "Morning Show", da rádio Jovem Pan, a atriz Sophia Abrahão disse que em um momento da carreira já sofreu com assédio de um diretor. "Quando eu morei na China, aos 15 anos, não aconteceu nada, foi zero assédio. Mas, na televisão, coisas que a gente acha que é normal, como ser assediada por diretor, já aconteceu", disse. "E essa situação nos coloca naquele lugar em que não podemos reagir porque existe uma hierarquia de poder, mas, ao mesmo tempo, eu não vou ceder. Então, como é que vai ser o meu fora no diretor? Precisa ser delicado para não me comprometer profissionalmente", acrescentou. Durante a entrevista, a atriz e cantora não disse quando o episódio aconteceu nem com quem. "É muito difícil esse lugar que a gente [mulher] ocupa ainda. Falam que homem e mulher é tudo igual, mas não é. É assédio o tempo todo", avaliou. Sophia também lembrou que foi quando cortou o cabelo bem curtinho que precisou lidar com comentários preconceituosos —dos chamados "haters"— em suas redes sociais pela primeira vez. "Recebi ataques dizendo que eu ia tirar o seio e que iria aparecer de mão dadas com outra mulher. E nada disso é uma ofensa para mim", disse. "Foi a primeira vez na minha carreira que surgiu esses 'haters', com comentários mais variados, sobre minha orientação sexual, minha vaidade e minha feminilidade." Ela já fez parte dos elencos de "Malhação", "A Lei do Amor" (ambas da Globo) e "Rebelde" (Record), entre outras obras.