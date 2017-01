Após virar meme, Gloria Pires não estará no Oscar

Se em 2016 Gloria Pires roubou a cena durante a transmissão do Oscar na Globo com comentários lacônicos sobre os filmes, neste ano a atriz afirmou que não vai participar da cobertura. As informações são da revista 29Horas, publicação do aeroporto de Congonhas. De acordo com a revista, a atriz lamentou os comentários negativos que recebeu na web, onde virou um dos memes mais populares do último ano e preferiu não voltar ao Oscar. "Acho que esses 'haters' são pessoas sem educação, que não sabem se expressar ", declarou a atriz à revista. No ano passado, Gloria entrou na cobertura do Oscar no lugar de Lázaro Ramos, que comentou o prêmio em 2015. Internautas não perdoaram a superficialidade dos comentários da atriz, que disparou frases como "justo", "bastante acessível" (sobre Spotlight, o vencedor) e "Não sou capaz de opinar".

Treze anos após coma, vocalista do LS Jack retorna aos palcos

O cantor Marcus Menna, conhecido por ser vocalista do LS Jack, banda que fez sucesso no início dos anos 2000, vai voltar aos palcos após quase 13 anos de afastamento. Em 2004, o cantor passou por complicações após um procedimento de lipoaspiração, que o deixou em coma, e também com algumas sequelas na fala e nos movimentos. "Começando 2017 com o pé direito! Uma vibe maravilhosa, tocando os clássicos do LS Jack!", publicou o cantor em sua página no Facebook. O show será realizado no Food Park Carioca, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, 14, às 19 horas, e a entrada é gratuita. Para entrar no clima, Marcus publicou vídeos em sua página no Facebook mostrando os ensaios para o show, e recebeu diversos elogios e mensagens de apoio de seus fãs.

No México, Anitta faz sucesso nas redes postando fotos de biquíni

A cantora Anitta está curtindo uma pausa nos shows após se apresentar no sábado, 7, em Praia Grande (SP). Em imagens compartilhadas nas redes sociais, a cantora aparece no litoral do México, na praia de San José del Cabo, juntamente com o amigo e fotógrafo Eduardo Bravin. Nas fotos, Anitta exibe o corpo magro e malhado em dois modelos diferentes de biquíni, um branco e o outro dourado.

Desde sexta-feira, 6, o clipe de "Loka", estrelado pela cantora juntamente com a dupla Simone & Simaria já acumulou mais de 12 milhões de visualizações.

Morre dublador curitibano que interpretava o Pateta

O dublador curitibano Telmo Perle Müch, conhecido como Telmo Avelar, morreu na madrugada de segunda-feira, 9. Ele era o intéprete de personagens com o Pateta, da Disney. Telmo tinha 93 anos e estava internado desde a sexta-feira, 6, na Coordenação de Emergência Regional, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Segundo a assessoria do Retiro dos Artistas, onde ele morava, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Telmo nasceu em 2 de outubro de 1923 em Curitiba, no Paraná. Foi um dos pioneiros da dublagem no país e ficou conhecido por ser a voz oficial do Pateta nos anos 1970 e 1980 e por interpretar o professor Ludovico Von Pato, também da Disney.

La La Land lidera em indicações ao BAFTA

O musical La La Land trilha cada vez mais rapidamente o caminho para uma bela temporada de prêmios, e ontem recebeu 11 indicações para o British Academy Film Awards (o BAFTA), o equivalente no Reino Unido ao Oscar. A doce história romântica interpretada por Ryan Gosling e Emma Stone concorre nas categorias melhor filme, diretor, ator e atriz nos BAFTA, considerados um forte indicador de sucesso parecido em Hollywood — a premiação do Oscar ocorre em fevereiro. As nominações se somam ao momento do musical depois que o mesmo levou sete Globos de Ouro neste domingo. O sci-fi filosófico A Chegada e o thriller psicológico Animais Noturnos têm nove indicações cada um. Os filmes foram anunciados no escritório central da Academia Britânica pelos atores Dominic Cooper e Sophie Turner.

Todos os indicados ao Bafta

Melhor filme

"La La Land - Cantando Estações"

"A Chegada"

"Eu, Daniel Blake"

"Manchester à Beira-Mar"

"Moonlight"

Melhor atriz

Amy Adams ("A Chegada")

Emily Blunt ("A Garota do Trem")

Emma Stone ("La La Land - Cantando Estações")

Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins")

Natalie Portman ("Jackie")

Melhor ator

Andrew Garfield ("Até o Último Homem")

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Jake Gyllenhaal ("Animais Noturnos")

Ryan Gosling ("La La Land - Cantando Estações")

Viggo Mortensen ("Capitão Fantástico")

Melhor atriz coadjuvante

Hayley Squires ("Eu, Daniel Blake")

Michelle Williams ("Manchester by the Sea")

Naomie Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Viola Davis ("Cercas")

Melhor ator coadjuvante

Aaron Taylor-Johnson ("Animais Noturnos")

Dev Patel ("Lion")

Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins")

Jeff Bridges ("A Qualquer Custo")

Mahershala Ali ("Moonlight")

Melhor filme britânico de 2017

"American Honey"

"Denial"

"Animais Fantásticos e Onde Habitam"

"Eu, Daniel Blake"

"Notes on Blindness"

"Under the Shadow"

Melhor filme em língua estrangeira

"Dheepan"

"Julieta"

"Mustang"

"O Filho de Saul"

"Toni Erdmann"

Melhor documentário

"13th"

"The Beatles: Eight Days A Week"

"The Eagle Huntress"

"Notes on Blindness"

"Weiner"

Melhor animação

"Procurando Dory"

"Kubo e a Espada Mágica"

"Moana"

"Zootopia"

Melhor diretor

Denis Villeneuve ("Arrival")

Ken Loach ("Eu, Daniel Blake")

Damien Chazelle ("La La Land - Cantando Estações")

Kenneth Lonergan ("Manchester By The Sea")

Tom Ford ("Animais Noturnos")

Melhor fotografia

"A Chegada"

"A Qualquer Custo"

"La La Land - Cantando Estações"

"Lion"

"Animais Noturnos"

Melhor estreia de um roteirista, diretor ou dramaturgo britânico em 2017

"The Girl With All the Gifts", de Mike Carey (roteirista), Camille Gatin (produtor)

"The Hard Stop", de George Amponsah (roteirista/ diretor/ produtor), Dionne Walker (roteirista/ diretor)

"Notes on Blindness", de Peter Middleton (roteirista/ diretor/ produtor), James Spinney (roteirista/ diretor), Jo-Jo Ellison (produtorr)

"The Pass", de John Donnelly (roteirista), Ben A. Williams (diretor)

"Under the Shadow", de Babak Anvari (roteirista/ diretor), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (produtores)

Melhor roteiro original

Taylor Sheridan ("A Qualquer Custo")

Paul Laverty ("Eu, Daniel Blake")

Damien Chazelle ("La La Land - Cantando Estações")

Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Melhor roteiro adaptado

Eric Heisserer ("A Chegada")

Robert Schenkkan, Andrew Knight ("Até o Último Homem")

Theodore Melfi, Allison Schroeder ("Estrelas Além do Tempo")

Luke Davies ("Lion")

Tom Ford ("Animais Noturnos")

Melhor edição

"A Chegada"

"Até o Último Homem"

"La La Land - Cantando Estações"

"Manchester By the Sea"

"Animais Noturnos"

Melhor direção de arte

"Doutor Estranho"

"Animais Fantásticos e Onde Habitam"

"Ave, César!"

"La La Land - Cantando Estações"

"Animais Noturnos"

Melhor figurino

"Aliados"

"Animais Fantásticos e Habitam"

"Florence Foster Jenkins"

"Jackie"

"La La Land - Cantando Estações"

Melhor maquiagem

"Doutor Estranho"

"Florence Foster Jenkins"

"Até o Último Homem"

"Animais Noturnos"

"Rogue One: Uma História Star Wars"

Melhor som

"A Chegada"

"Horizonte Profundo: Desastre no Golfo"

"Animais Fantásticos e Onde Habitam"

"Até o Último Homem"

"La La Land - Cantando Estações"

Melhores efeitos visuais

"A Chegada"

"Doutor Estranho"

"Animais Fantásticos e Onde Habitam "

"The Jungle Book"

"Rogue One: Uma História Star Wars"

Níver do dia

Gérson

ex-jogador da seleção

76 anos