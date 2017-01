Disque Economia indica preços

Em tempos de desemprego, crise econômica e aumento da inflação, cada vez mais os curitibanos buscam melhores preços de alimentos para reduzir os gastos em casa. Uma das ferramentas para manter o orçamento em dia é o serviço on-line Disque Economia, da Secretaria Municipal de Abastecimento, que faz o acompanhamento diário de 302 itens pesquisados em 12 supermercados de grandes redes, em diferentes regiões da capital.

Segundo o coordenador do Disque Economia, Henry Paulo Lira, a lista de produtos pesquisados é formada por gêneros alimentícios de primeira necessidade (arroz, feijão), carnes, frios, hortifrutigranjeiros, massas, laticínios, cereais e bebidas. “Uma das principais funções do serviço, que é gratuito, é orientar as famílias na educação financeira, oferecendo informações que ajudem a economizar hora da compra”, ressalta Lira.