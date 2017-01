Serviço 156 tem pedidos ignorados da gestão anterior

O sistema 156 de atendimento à população de Curitiba registrou no início de janeiro (dia 4) 46.867 pendências de não atendimento às solicitações – 69,7% delas com atraso superior a 36 dias. As pendências são do período de 2013 a 2016, gestão anterior da Prefeitura. A maior parte – 28,1 mil – é de serviços solicitados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tradicionalmente a que tem o maior volume de solicitações. Os contatos, por telefone ou internet, são para solicitar alguma ação do município, como recolhimento de entulho vegetal ou móveis inservíveis e poda de árvores. Segundo os técnicos do 156, o principal problema era a falta de equipes nas secretarias responsáveis para fazer o trabalho demandado. Sem o serviço na ponta, não havia resposta a ser dada.

No início da nova gestão, não havia nenhum contrato com equipes de manutenção da cidade, por exemplo, segundo o secretário de Governo, Luiz Fernando Jamur. “Estamos retomando emergencialmente os serviços, pois a população não pode ficar sem resposta”, diz Jamur.