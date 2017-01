Segurança do Paraná ganha reforço de 2.736 policiais e bombeiros

O governador Beto Richa anunciou nesta terça-feira (10) a incorporação de mais 2.736 soldados da Polícia Militar do Paraná, que irão atuar no Norte, Noroeste, Oeste, nos Campos Gerais, em Curitiba e Região Metropolitana e no Litoral. São 2.169 policiais e 567 bombeiros militares. Todos concluíram o Curso de Formação de Soldados e os policiais já estão aptos à atuação ostensiva e preventiva.

“Temos a felicidade de anunciar esses novos profissionais, que irão reforçar e fortalecer a segurança pública no Estado”, afirmou Richa em Londrina, na primeira da série de solenidades de formatura dos novos soldados, que acontecem nesta semana. As outras solenidades de formatura de policiais ocorrerão em Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Curitiba.

O governador ressaltou a abertura de concurso para contratação de 50 profissionais da polícia científica, dentre eles toxicologista, médicos legistas e dentista para os IMLs. “Além disso, há 40 delegados da Polícia Civil concursados para serem chamados. Hoje temos delegados em todas as comarcas”, disse o governador. Mais de 10,8 mil profissionais da segurança pública foram contratados desde o início do governo, em 2011.