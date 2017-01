Pontal do Paraná discute nova faixa de infraestrutura

Passarela de acesso ao mar, na praia de Ipanema: modernização dos balneários (foto: Franklin de Freitas)

Pontal do Paraná, no litoral do Estado, poderá ganhar uma nova faixa de infraestrutura. O projeto, que será apresentado em uma audiência pública no dia 23 de janeiro, prevê a construção de uma nova rodovia, ferrovia e melhorias nas linhas de transmissão de energia elétrica, saneamento, drenagem e gasoduto. A audiência será realizada pela Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística no Ginásio de Esportes da Associação do Banestado.

Serão analisados na audiência pública, o novo acesso em Pontal do Paraná, entre a rodova PR-407, do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), até a região de Ponta do Poço. A infraestrutura visa revitalizar a rodovia PR-412, que irá se tornar uma avenida urbana, com ciclovia, estacionamentos nas laterais, calçadas para pedestres, rotatórias e quatro trechos de ligações entre a PR-412 e a nova rodovia. Para essas duas obras, a estimativa de investimento é de R$ 369 milhões.

Nesta temporada, os veranistas que forem à praia de Ipanema, balneário de Pontal, já perceberão algumas melhorias na região, antes mesmo do projeto. Uma passarela, que permite o acesso até o mar, foi construída. Segundo a assessoriade Pontal, há estudos em andamento junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para a criação de outras passarelas em outros balneários.