Doenças decorrentes do fumo causam 22 mortes a cada dia no Paraná

O fumo está associado a problemas como pneumonia e infarto agudo do miocárdio (foto: Franklin de Freitas)

Segundo informações do Datasus, do Ministério da Saúde, o Paraná registra 22 mortes por dia relacionadas ao tabagismo. Ao todo, foram 8.140 óbitos em 2014, último ano com dados disponíveis, sendo as principais causas, na ordem, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DOPC), câncer de pulmão, infarto agudo do miocárdio e doenças isquêmicas.

Já com relação aos atendimentos hospitalares, os números do Ministério da Saúde apontam 25.742 internações, média de 71 por dia, que custaram aproximadamente R$ 55 milhões aos cofres públicos. Os principais problemas decorrentes do tabagismo são: pneumonia, doenças isquêmicas, acidente vascular-cerebral e infarto agudo do miocárdio.

Para se chegar aos números, foram levados em consideração doenças cardiovasculares, pulmonares e cânceres, aliados aos índices de casos relacionados ao tabagismo verificados em estudos da Aliança de Controle do Tabagismo.

Em Em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde mantem o Programa de Controle do Tabagismo. As pessoas interessadas em parar de fumar devem procurar informações na unidade de saúde mais perto de onde moram. Todas as 109 unidades básicas de Curitiba têm profissionais preparados para dar orientações e direcionar para as unidades próximas que estão com grupos abertos.

ÓBITOS RELACIONADOS AO TABAGISMO

(Dados de 2014)

Doenças Tota de casos % de casos por tabagismo* Casos atribuíveis ao tabagismo Infarto Agudo do Miocárdio 4922 21,00% 1034 Doenças isquêmicas 5997 17,00% 1020 AVC 2679 18,00% 482 Câncer de pulmão 1650 81,00% 1353 Pneumonia 3389 16,00% 542 Doenças pulmonares obstrutivas crônicas 3037 78,00% 2369 Câncer de boca e faringe 27 69,00% 19 Câncer de esôfago 604 68,00% 411 Câncer de estômago 1007 22,00% 222 Câncer de pâncreas 624 22,00% 137 Câncer de laringe 496 83,00% 412 Câncer de bexiga 263 40,00% 105 Câncer do colo do útero 261 13,00% 34 TOTAL 24956 33,00% 8140

*Estimativas utilizadas em estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto de Efectividad Clinica e Sanitaria, da Argentina

ATENDIMENTOS MÉDICOS POR TABAGISMO

(Dados de 2014)



Doenças Tota de casos Custo Total (R$) % de casos por tabagismo* Casos atribuíveis tabagismo Custo casos tabagismo (R$) Infarto Agudo do Miocárdio 5925 25.514.362,66 28,00% 1659 7144021,55 Doenças isquêmicas 24781 106.927.523,47 24,00% 5947 25662605,63 AVC 10205 12762253,06 19,00% 1939 2424828,08 Câncer de pulmão 1532 1.970.557,32 82,00% 1256 1615857 Pneumonia 48.411 43.518.807,30 21,00% 10166 9138949,53 Câncer de boca e faringe 2278 4.668.315,45 70,00% 1595 3267820,82 Câncer de esôfago 1465 2.359.788,04 68,00% 996 1604655,87 Câncer de estômago 2205 5.770.060,82 22,00% 485 1269413,38 Câncer de pâncreas 787 1.719.563,55 22,00% 173 378303,98 Câncer de laringe 1017 1.455.508,20 83,00% 844 1208071,81 Câncer de bexiga 1098 2.036.204,85 42,00% 461 855206,04 Câncer do colo do útero 1702 3.280.411,81 13,00% 221 426453,55 TOTAL 101406 211983356,53 25,00% 25742 54996187,24

*Estimativas utilizadas em estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto de Efectividad Clinica e Sanitaria, da Argentina