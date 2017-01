Senhas publicadas

As senhas de todas as redes sociais administradas pelo Planalto foram vazadas acidentalmente ontem, no Twitter. O erro aconteceu em um tweet do perfil Portal Brasil, que falava sobre a permanência da Força Nacional no Rio Grande do Norte. Em anexo, foi postado um link para um arquivo do Google Drive - nele, estavam as senhas de redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência confirmou se tratar de erro humano, e não ataque por hackers, e informou que todas as senhas já foram trocadas. Segundo a secretaria, o caso está sendo apurado internamente para que sejam evitados novos erros e acidentes. “Imediatamente ao ocorrido, todas as senhas foram substituídas para garantir a integridade das redes oficiais”, informou à Secretaria.

Além disso, segundo o governo, novas formas de armazenamento das senhas devem ser analisadas para tornar o processo mais seguro. De acordo com o Planalto, as senhas das contas do presidente Michel Temer não estavam no documento vazado.