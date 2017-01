União precisou honrar R$ 2,2 bi em dívidas do Rio

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No ano passado, a União precisou honrar R$ 2,22 bilhões em dívidas do Rio de Janeiro que não foram pagas pelo Estado. A informação consta no "Relatório Quadrimestral de Garantias da União", divulgado nesta terça (10) pelo Tesouro Nacional. O mesmo documento mostra ainda que o Rio representou mais de 93% do total das dívidas que o Tesouro Nacional precisou honrar em 2016 por falta de pagamento. Somente em dezembro, a União honrou R$ 682,78 milhões em dívidas dos Estados e municípios --desse total, R$ 679,13 milhões foram referentes a empréstimos do Rio --ente da Federação em pior situação financeira.

A equipe econômica de Michel Temer e o governo do Rio decidiram na segunda (9) apresentar um novo programa de recuperação para tirar o Estado da grave crise. A proposta deve ser submetida até esta quarta (11) à avaliação de Temer e da presidente do STF, Cármen Lúcia, que na semana passada impediu o governo de bloquear recursos que garantiam o pagamento de dívidas do Rio. O acordo negociado entre Fazenda e Rio prevê a suspensão do pagamento das dívidas com a União por mais de 36 meses e exige que o Estado, em contrapartida, tome medidas para conter gastos e equilibrar as contas.