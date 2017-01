Terceiro dia de prova trouxe prova difícil e moderna aos candidatos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terceiro dia da segunda fase do vestibular da Fuvest 2017 trouxe uma prova difícil e com conteúdos modernos, nesta terça-feira (10). Neste dia, o candidato teve que resolver 12 questões de duas ou três disciplinas (entre Matemática, física, química, biologia, geografia e história), a depender da carreira escolhida para o vestibular. De acordo com Paulo Moraes, diretor de ensino do Anglo, provas voltadas às disciplinas da área do candidato tendem a ser muito específicas e restritas ao conteúdo clássico. No entanto, este ano, a Fuvest apresentou uma prova moderna e criativa. "A prova de biologia, por exemplo, exigiu conteúdo de uma biologia do século 21, com temas contemporâneos", disse. Vera Lucia Antunes, do Objetivo, também elogiou uma formulação moderna das perguntas. "Em uma bela questão de história, o candidato teve que comparar as muralhas nas cidades da Antiguidade e as muralhas na cidade moderna". Edmilson Motta, coordenador geral do colégio Etapa, comenta ainda que a prova trouxe enunciados diretos e curtos, o que facilita a compreensão pelo candidato da pergunta. "Isso não significa necessariamente um conteúdo mais fácil. Mas facilita a compreensão". A prova teve índice de abstenção de 9,2%. No ano passado, no terceiro dia de provas, o número foi ligeiramente menor: 9%. APROVADOS A primeira lista de aprovados no vestibular será divulgada às 10h no dia 2 de fevereiro no site da Fuvest. A matrícula será em duas etapas: não presencial, apenas no site da Fuvest, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2017, e presencial (obrigatória) nos dias 13 e 14 de fevereiro. As demais chamadas aconteceram nos dias 9, 17 e 23 de fevereiro (segunda, terceira e quarta lista, respectivamente) e nos dias 6 e 10 de março (quinta e sexta chamadas, respectivamente). Depois desse período, a Fuvest divulga o número de vagas não preenchidas e lista de candidatos habilitados para participar da primeira etapa de mudança do curso, apenas pela internet, nos dias 15 e 16 de março de 2017. A sétima e oitava listas serão divulgadas nos dias 22 e 24 de março, respectivamente.