Fellipe Bastos fecha e Wagner volta a ficar perto do Timão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fellipe Bastos é esperado nesta quarta-feira (11) no Corinthians para fazer exames médicos antes de assinar contrato com o clube. O volante, de 26 anos, conseguiu ontem sua liberação do Al Ain, dos Emirados Árabes. Ele já está apalavrado com o Corinthians e falta apenas definir o tempo de contrato. As partes discutem um acordo de dois ou três anos. Formado pelo Benfica-POR depois de rápida passagem pela base do Botafogo, Fellipe é o terceiro volante que o alvinegro contrata nesta janela. Gabriel, ex-Palmeiras, e Paulo Roberto, ex-Sport, são os outros dois. Na avaliação da comissão técnica corintiana, o mais novo reforço se encaixa bem como segundo volante. Ele se destaca pela força física e pelos chutes de longa distância em bolas paradas. Também para o meio de campo, o Corinthians teve uma novidade ontem com relação a um jogador que já estava descartado, o meia Wagner. O atleta, de 31 anos, está perto de conseguir sua rescisão com o Tianjin Teda- CHN e os dirigentes do alvinegro estão otimistas com a possibilidade de acertar com ele. "Nós aguardamos uma resposta para as próximas 48 horas, mas temos a indicação de que os chineses aceitaram e o Wagner vai poder retomar sua carreira em 2017", explicou João Sérgio, empresário do jogador. Mesmo com a proximidade de um acerto com Wagner, o Corinthians ainda sonha em repatriar Jadson. Ele é outro que está no futebol chinês e pode ser dispensado pelo Tianjin Quanjian caso o clube contrate outro estrangeiro. Para o ataque, o Corinthians não desistiu de William Pottker e o jogador ficou irritado com a recusa da Ponte em vendê-lo.