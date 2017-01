Mr. Catra se apresenta em Curitiba

Mr. Catra é o nome artístico de Wagner Domingues Costa (foto: Divulgação)

Hoje, o Wood’s Bar, uma das baladas mais conceituadas da noite curitibana, dará início a sua temporada de grandes shows nacionais em 2017. A casa começa o ano apostando no funk carioca, com a apresentação de Mr. Catra.



Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, 8 cds gravados e mais de 20 shows por mês, Mr Catra é um dos artistas mais populares e emblemáticos do segmento. Conhecido por diversos hits polêmicos, o funkeiro chega a capital paranaense para comandar o Baile da Wood’s, e promete embalar o público com o melhor do funk carioca e sua voz e risada inconfundíveis.



Catra vai embalar o público com seus sucessos polêmicos que prometem estar no repertório, como Uh Papai Chegou, Vem Todo Mundo/O Simpático, Eu Faço Valer a Pena e o hit Adultério. Wagner Domingues da Costa, seu nome de batismo, começou a chamar a atenção do público há mais de 10 anos quando tocava seus funks “paródicos”. O primeiro a estourar foi Adúlterio, paródia dos anos 1980 Tédio, do Biquini Cavadão.



O cantor já teve uma banda de rock chamada O Beco que chegou a fazer um sucesso relativo em festivais de música em meados da década de 80. E em 2004, Mr. Catra foi convidado pela primeira vez para levar parte da cultura do funk carioca para fora do país. Ele fez seu primeiro show internacional no Favela Chic, na França. Catra também já se apresentou em países como Suécia, Suíça, Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, Polônia, Israel, Noruega, Holanda, Rússia, Espanha e Bélgica.



Mr. Catra é o nome artístico de Wagner Domingues Costa, que é conhecido também por ter 36 filhos, sendo 32 naturais e quatro adotivos. O evento será realizado na Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Os ingressos estão disponíveis no site www.diskingressos.com.br, pelo telefone (41) 3315-0808 ou nas bilheterias do Disk Ingressos. Mais informações no site www.portalwoods.com.br.