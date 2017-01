Inter anuncia rescisão de contrato com meia Alex

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Alex não jogará a Série B com o Internacional. Na noite desta terça-feira (10), véspera da reapresentação do elenco, o clube gaúcho anunciou rescisão de contrato com o jogador. O vínculo ia até a metade do ano e foi rescindido em comum acordo. Além do comunicado de saída, o Inter divulgou texto agradecendo os serviços prestados do meia. Alex tratava a renovação com o Internacional com ressalvas. Estava, até agora, esperando para ouvir os planos do clube. Só depois disso iria se posicionar. A intenção do jogador era ampliar seu vínculo. Ele não queria deixar o Internacional na Série B sem participar da campanha de retorno à elite do futebol brasileiro. No entanto não houve acordo. Uma reunião, na noite desta terça, acabou com o vínculo do jogador com o clube gaúcho. Alex tinha sondagens de clubes do mercado asiático e brasileiro. Nos próximos dias deve anunciar seu destino. Alex disputou 323 partidas pelo Internacional e marcou 78 gols, conquistou doze títulos incluindo o maior da história vermelha: Mundial de 2006. Participou ainda das vitoriosas campanhas da Libertadores de 2006, Recopa Sul-americana de 2007, Copa Dubai de 2008, Copa Sul-Americana de 2008, Recopa Gaúcha de 2016 e do Campeonato Gaúcho em seis oportunidades (2004, 2005, 2008, 2014, 2015, 2016). CONFIRA A NOTA OFICIAL O Internacional agradece Alex pelo talento, dedicação e profissionalismo demonstrados nos oito anos em que vestiu a camisa vermelha, tendo a certeza de que seus gols e sua contribuição serão pra sempre valorizados como merece um ídolo colorado e um dos jogadores mais vitoriosos da história do Clube. "Fica o nosso agradecimento ao Alex por tudo que ele fez na história do Internacional. É um atleta que nos deu muitas alegrias, um profissional exemplar, e temos como dever tratá-lo com todo o nosso respeito. É um ídolo que estará sempre na história do nosso Clube. Seguiremos sempre torcendo por ele", disse o Presidente Marcelo Medeiros. "Fica meu agradecimento por tudo que o Inter me proporcionou, por ter mudado minha vida. Todo o meu respeito e admiração a todos as pessoas que trabalhei no Clube, a todos os funcionários e a toda a torcida colorada. Deixo o Inter, mas a minha torcida estará sempre com o Clube", acrescentou Alex ao site oficial do Inter.