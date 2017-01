Palmeiras é eliminado pelo Sport e mantém tabu na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da eliminação do São Paulo para a Chapecoense, outro grande paulista deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira (10). Na cidade de Araraquara, o Palmeiras perdeu para o Sport por 1 a 0 e caiu na segunda fase – a equipe alviverde jamais foi campeã do torneio juvenil, disputado desde 1969. Depois de ter as melhores chances na primeira etapa, o Palmeiras foi surpreendido logo no começo da segunda. Aos 2 minutos, Bala errou a finalização e a bola sobrou para Wallace, que manda de primeira para abrir o placar para o time pernambucano. O empate, porém, por pouco não veio oito minutos mais tarde. Em dois lances seguidos, o goleiro Lucas fez grandes defesas para evitar o gol palmeirense. A primeira veio em uma cabeçada de Léo Passos. No rebote, um novo chute obrigou o arqueiro do Sport a evitar o tento com o pé. A partida contou com a presença de integrantes da comissão técnica do Palmeiras na Arena Fonte Luminosa. Cícero Souza (gerente de futebol do Palmeiras), Claudio Prates e Pedro Gama (auxiliares do time profissional) acompanharam a eliminação alviverde. Além deles, o técnico da seleção brasileira sub-15, Guilherme Dalla Déa, também marcou presença no estádio. Na terceira fase, o Sport enfrenta o Batatais-SP. As duas equipes ficaram na mesma chave da fase de grupos, com a equipe paulista se classificando na primeira colocação.