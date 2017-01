(foto: Rede News 24 horas)

Na terça-feira (10) à noite, a Rodoferroviária de Curitiba foi mais uma vez palco de confronto entre taxistas e motoristas do aplicativo Uber. Lá na ala estadual, um motorista do aplicativo foi agredido por taxistas e teve o carro quebrado enquanto aguardava um passageiro na rodoferroviária. Vários taxistas cercaram o motorista do Uber e houve bate-boca. Um motorista de táxi foi preso.

Não é só o Uber; novas tecnologias encurralam táxis em Curitiba

Segundo a Polícia Militar, a situação foi controlada e o motorista teve ferimentos leves, mas o carro ficou bastante danificado.

Curitiba ainda não regulamentou o Uber em Curitiba não veio. Os vereadores engavetaram o projeto, em parte porque a legislatura chegou ao fim, mas também porque optaram por esperar alguma solução nacional. A regulamentação do aplicativo na Câmara dos Deputados, por sua vez, também ficou para 2017. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), não quis colocar em votação a urgência do PL 5587/2016, que nem liberava, nem proibia o Uber no Brasil. Na prática, o PL impunham regras que acabam por igualar o Uber e táxis, o que não agradaria nem os taxistas nem a multinacional.

No caso de Curitiba, o projeto de regulamentação também empacou. Assinado por 17 vereadores, o texto foi protocolado ainda em maio de 2016. No mês seguinte foi enviado para a Urbs, e lá ficou à espera de um parecer técnico que nunca chegou. Em dezembro, o vereador Serginho do Posto (PSDB) sugeriu a retirada do projeto e defendeu que o município só voltasse a legislar quando houver uma normativa nacional sobre o tema. Mas a nova legislatura, que assume em janeiro, tem liberdade para bancar a discussão a nível municipal.