Filho mata pai em bar em Almirante Tamandaré

Uma tragédia foi registrada por volta das 19h30 desta terça-feira (10) no Jardim Monte Santo, em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. O jovem E.D de 22 anos, matou com uma faca no peito o seu pai o comerciante N.D. O crime aconteceu no bar que fica anexo a casa da família na rua São Manoel. O comerciante chegou a ser socorrido a UPA 24 horas, mas não resistiu e morreu em seguida. O rapaz foi preso e levado a delegacia onde foi autuado em flagrante. Segundo a polícia, ele foi defender a mãe que discutia com o pai.

