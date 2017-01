Motoristas e cobradores pedem audiência com o prefeito Greca

(foto: Franklin de Freitas)

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores (Sindimoc) encaminhou um ofício solicitanto uma audiência com o prefeito Rafael Greca para tratar dos atrasos dos pagamentos.

Os motoristas e cobradores de ônibus das empresa São José Filial (SJ Filial), CCD e Tamandaré Filial decidiram em assembleia esperar até esta quarta-feira (11) o pagamento integral do salário de dezembro. Caso não ocorra, eles param novamente, afetando 83 linhas que atendem as regiões do centro, leste e sul de Curitiba e São José dos Pinhais (SJ Filial e CCD) e norte e oeste de Curitiba e mais Almirante Tamandaré (metropolitano).

Ontem, dois mil trabalhadores destas três empresas cruzaram os braços em protesto ao atraso dos pagamentos que deveriam ter sido pagos até o último dia 5.

Segundo o Sindicatos dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc), foram realizadas assembleias em frente das garagens das empresas com os dois mil trabalhadores. Durante a manhã, empresas e trabalhadores negociaram e foram aceitos os pagamentos parcelados até hoje.

Em nota, a URBS informou que os repasses às empresas estão em dia. A Urbs disse que está rigorosamente em dia com os repasses do Fundo de Urbanização de Curitiba às empresas de transporte coletivo São José Filial e CCD, que paralisaram serviços ontem. As outras oito empresas funcionam normalmente.