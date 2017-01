Há um ano no São Paulo, Lugano terá futuro analisado por Rogério Ceni

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muita gente pode não se lembrar, mas o dia 11 de janeiro de 2016 foi de alegria e esperança para o torcedor são-paulino. Depois de dez anos longe do clube, Lugano havia assinado o contrato com o Tricolor. Um ano depois, o que mudou na vida do veterano uruguaio e no São Paulo? O zagueiro demorou um pouco até conseguir a forma ideal para ajudar o time dentro de campo. A estreia aconteceu só no dia 21 de fevereiro, em um Pacaembu com apenas 7.066 pessoas, na vitória por 1 a 0 sobre o Rio Claro, com gol de Rodrigo Caio e protesto contra Michel Bastos. Além da questão física e das opções técnicas dos treinadores, o veterano uruguaio, de 36 anos, teve como adversário o momento conturbado do clube. Talvez, por tudo isso, seja possível explicar o fato de ele ter disputado 25 partidas das 70 que o time jogou na temporada passada. No entanto, para a diretoria e a torcida, o saldo não foi negativo. Mesmo como zagueiro, ele marcou dois gols. Serviu também como uma figura importante dentro do elenco e para a torcida. "Ele sempre foi um líder positivo, ajudou muito nos momentos turbulentos", destacou Rene Weber, o coordenador técnico do São Paulo em 2016. No total, para mantê-lo no elenco, o clube investiu cerca de R$ 3 milhões (entre salários, luvas e premiações). Porém, há de se deduzir desse valor também o quanto o defensor reverteu com vendas de camisas (edições especiais e de jogo) e ações de marketing, como partida com torcedores, no fim do ano. Na ocasião, os fãs desembolsaram até R$ 2.988 para jogar com o ídolo. De qualquer maneira, o futuro do jogador segue como um ponto de interrogação no Morumbi. O defensor tem contrato até 30 de junho deste ano. Por enquanto, ninguém no clube sabe ao certo se o beque vai querer renovar ou pendurar as chuteiras. Para pessoas próximas, ele já perguntou como funciona a vida pós a carreira de jogador e quais os passos devem ser dados para se tornar treinador. Alguns, no entanto, duvidam que ele vá se aposentar ao fim deste contrato e acreditam que Lugano ficaria até o término do Brasileirão para ajudar o amigo Rogério Ceni no início da caminhada como técnico. O certo é que a decisão ficará por conta dos dois ídolos. "O Lugano tem contrato com o São Paulo até 30 de junho. Aí, quem vai avaliar se ele renova ou não é o Rogério", afirmou José Jacobson Neto, o diretor de futebol do clube.