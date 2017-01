Ingressos para o Rock in Rio serão vendidos em abril

(foto: Divulgação)

A venda oficial de ingressos para a edição de 2017 do Rock in Rio terá início no dia 6 de abril. Na última edição do evento, em 2015, os bilhetes colocados à venda se esgotaram em menos de 4 horas.

Entre as novidades deste ano, está a mudança de local da Cidade do Rock, que será montada onde foi erguido parte do Parque Olímpico.

O Rock in Rio está marcado para os dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017 e receberá grandes nomes da música internacional e nacional, como as cinco atrações já anunciadas: Maroon 5 (16/09), Aerosmith e Billy Idol (21/09), Bon Jovi (22/09) e Red Hot Chili Peppers (24/09).