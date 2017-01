CIEE tem mais de 1000 vagas de estágios para estudantes do Paraná

(foto: Divulgação)

Os estudantes paranaenses podem se candidatar a uma das mais de mil vagas de estágio disponíveis no Centro de Integração Empresa Escola, o CIEE do Estado. Metade das oportunidades são para a capital e Região Metropolitana. Existem opções de estágios para quem está cursando o ensino médio, técnico ou graduação.



De acordo com a Gerente da Unidade de Curitiba do CIEE, Silmara Santos, a disponibilidade de vagas nessa época do ano é grande, no entanto, a procura por parte dos estudantes é bem pequena.



Para se preparar para a entrevista de estágio, os estudantes contam com cursos de oratória oferecidos gratuitamente pelo CIEE, que auxiliam aqueles que ficam muito nervosos nesse momento. As aulas tem duração de 4 a 8 horas.

É importante estar preparado para aproveitar as oportunidades de estágio, já que é assim que muitos profissionais ingressam no mercado de trabalho. A Gerente da Unidade de Curitiba destaca que a principal exigência do mercado é o comprometimento.



Os estagiários possuem uma série de direitos que devem ser respeitados pelas empresas. Entre as diretrizes da Nova Lei do Estágio, de 2008, estão a carga horária máxima de seis horas diárias ou 30 horas semanais e a concessão de recesso remunerado de um mês após um ano de estágio.



Para se candidatar a uma vaga é preciso ter mais de 16 anos e fazer um pré-cadastro no site: cieepr.org.br.

Depois disso, o aluno é chamado para uma entrevista em uma das 30 unidades do CIEE e o estudante recebe uma senha e login que possibilita o acesso ao banco de vagas da organização.