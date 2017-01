Zezinho explica velha polêmica com o Paraná Clube

Zezinho é apresentado na Vila Capanema, nessa quarta-feira pela manhã (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube apresentou nessa quarta-feira (dia 11) pela manhã reforços contratados para a temporada 2017. Um deles é o meia Zezinho, 24 anos, que em 2014 se envolvou em polêmica com o Tricolor da Vila Capanema. Na época, ele defendia o Atlético Paranaense e provocou o adversário em entrevista, após eliminar o rival nas quartas de final do Campeonato Paranaense. “Somos o único time grande. Eles são o terceiro time da cidade e a gente recebe salário, por isso estamos motivados”, declarou Zezinho em 2014.

Nessa quarta-feira, Zezinho explicou que a declaração não era direcionada ao Paraná Clube, mas sim ao centroavante Giancarlo, que defendia o time tricolor e havia feito provocações antes da partida. “Acho que me expressei mal na época. Era uma resposta para os jogadores, para uma provocação, não era para atingir a instituição Paraná Clube”, afirmou. “Eu era um dos líderes daquele time sub-23 e me coloquei na posição de defender minha equipe”, comentou.

Zezinho afirmou que não veio ao Paraná em 2017 por falta de opção. “Eu tive propostas de outros clubes e preferi o Paraná Clube. Não era minha última opção”, declarou.

O técnico Wagner Lopes ainda não fez treinos táticos, com formação de equipe. Os jogadores afirmaram que ainda não sabem qual será o time base. Zezinho comentou que não sabe em qual posição será utilizado. “Eu faço duas ou três posições no meio-campo. O professor (Wagner Lopes) já me conhece e sabe onde posso render mais. Mas vai depender de qual esquema ele vai utilizar”, declarou.

O Paraná contratou 11 jogadores para 2017: o goleiro Léo (ex-São Paulo), os zagueiros Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Rayan (ex-ASA), os laterais Júnior e Igor Cariús (ex-ASA), os meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR), Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessalli (Neftchi-AZJ) e os atacantes Bruno Cantanhede (Kiryat Shmona-Israel), Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO) e Vitor Feijão (ex-Coritiba).