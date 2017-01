Estado paga hoje 3ª parcela de salários de novembro de 2016

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo fluminense deposita nesta quarta (11) a terceira parcela do salário dos servidores públicos que ainda não receberam seus vencimentos integrais referentes a novembro de 2016. As informações são da Agência Brasil. O valor desta parcela será de R$ 320, acima dos R$ 221 previstos inicialmente. Com o pagamento feito hoje, o estado terá quitado 78,6% da folha líquida de R$ 2,1 bilhões. Além disso, 74,6% dos servidores terão seus salários de novembro pagos integralmente. Ainda está previsto o pagamento de outra parcela, de R$ 2.450 amanhã (12). O governo fluminense tem tido problemas para pagar os servidores devido a problemas orçamentários, desde o final de 2015.