Quadrilha explode e rouba carro-forte em Miracatu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha explodiu e roubou um carro-forte da Protege na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na região de Miracatu (a 138 km de São Paulo), na noite desta terça-feira (10). Nenhum vigilante ficou ferido. A ação aconteceu por volta das 20h quando criminosos fortemente armados, em ao menos dois veículos, dispararam vários tiros contra os pneus do carro-forte, no km 387 da via, forçando o motorista a parar no acostamento. Segundo a PRE ( Polícia Rodoviária Estadual), logo após parar o blindado os ladrões continuaram a atirar. Os vigilantes pularam do veículo e se esconderam no mato. Os criminosos explodiram a parte traseira do blindado para arrombar os cofres e roubar o dinheiro. Após o ataque, eles fugiram levando malotes do carro-forte. A polícia faz buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Protege informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e que não comenta sobre valores transportados em carros-fortes.