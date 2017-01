Fifth Harmony promete material inédito para 2017

(foto: Divulgação)

Seguindo o enorme sucesso obtido em 2016, com o lançamento do álbum “7/27”, Fifth Harmony não vai parar em 2017. As meninas vão começar o ano com uma performance no People’s Choice Awards, no dia 18 de janeiro. Ally Brooke Hernandez, Dinah Jane Hansen, Lauren Jauregui e Normani Kordei vão subir ao palco do Microsoft Theater para sua primeira apresentação ao vivo de 2017, além de estarem concorrendo na categoria “Favorite Group” da premiação. Este ano, o grupo retornará aos estúdios para gravar um material inédito, que será lançado ainda em 2017.

“Nós todas crescemos tanto nos últimos quatro anos, estou em êxtase para começar 2017 com um compromisso renovado para cada uma de nós e nossa música. Vai ser um ano excelente!” – Ally Brooke Hernandez.

“Eu mal posso esperar para compartilhar tudo o que estamos trabalhando para 2017 com os nossos Harmonizers! Os fãs estiveram conosco em meio a tudo isso e estamos prontas para o que está por vir, junto com seu incrível apoio.” – Dinah Jane Hansen.

“Estou muito animada pelo que está por vir nesse ano. Tantas coisas incríveis e isso é tudo para os nossos lindos fãs ❤” – Lauren Jauregui.

“Estou muito grata por começar o ano com uma perfomance no People’s Choice Awards. Preparamos uma apresentação incrível para nossos fãs. Estou muito feliz!” – Normani Kordei.