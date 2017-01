Santos se apresenta com reforços

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos se reapresentou na manhã desta quarta-feira (11), no CT Rei Pelé, para iniciar os trabalhos para a temporada 2017. As novidades foram a presença dos cinco reforços contratados -os atacantes Kayke e Vladmir Hernandez, o zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete e o lateral ambidestro Matheus Ribeiro– além do atacante Thiago Ribeiro e do meia Serginho, que estavam emprestados. O retorno do elenco santista também apontou os primeiros "renegados" para esta temporada. Tratam-se do volante Lucas Otávio e do atacante Lucas Crispim, que também estavam emprestados em 2016. Diferentes de Thiago Ribeiro e Serginho, os dois se reapresentaram no time B. A diretoria santista tentou utilizar o quarteto emprestado no ano passado como "moedas de troca" no mercado da bola, mas não conseguiu efetuar nenhum negócio. Thiago Ribeiro, por exemplo, foi oferecido a São Paulo, Atlético-PR, Cruzeiro e Atlético-MG. Sem negócio, o atacante agora espera receber uma oportunidade com o técnico Dorival Júnior. O atacante tem contratado com o Santos até o fim do ano, mas a diretoria santista tenta negociá-lo devido ao seu ordenado, um dos maiores do elenco. Ele recebe cerca de R$ 300 mil por mês. A única ausência ficou por conta do atacante Ricardo Oliveira. O artilheiro e capitão santista está com caxumba e, por isso, não se reapresentou com os demais atletas. O elenco santista foi dividido em três grupos para realizar exames cardiológicos em São Paulo nesta quarta. A rotina de exames continua nos próximos dois dias.