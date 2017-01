Ceni destaca nova perspectiva como técnico e quer time falante em campo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Famoso por orientar sua defesa enquanto goleiro e capitão do São Paulo, Rogério Ceni tem sentido uma diferença em sua nova função como técnico. Acostumado a ver o jogo sob a perspectiva de goleiro, o treinador novato afirmou na terça-feira (10) que enxergar a partida da lateral do campo faz com que ele passe orientações diferentes aos seus ex-colegas e atuais comandados. "Na verdade não é que você dá palpite ao treinador ou participa contra, você auxilia o seu companheiro dentro de campo. Canta muito a jogada, tem uma visão privilegiada do jogo, visão da qual será completamente diferente, lateral do jogo, não da linha do fundo", explicou à organização da Florida Cup. Os comandos dados aos defensores enquanto goleiro deram uma noção de como montar um time compacto a Rogério Ceni e este é um dos seus objetivos como treinador. Para ele, o time deve ocupar os espaços para dificultar o ataque dos adversários e, ao atacar, se aproxime para troca de passes curtos. A comunicação é um fator fundamental para que seus planos deem certo. "A profundidade agora muda, mas eu sempre tentei auxiliar principalmente os jogadores que jogavam na minha frente, mais próximos, quanto mais você fala dentro do campo, menos você corre. Um time de mudos normalmente vai correr mais. Nosso objetivo é um time que jogue entre 40 metros, não veja linhas distantes umas das outras. É entrar nas linhas adversárias e proteger nossas entrelinhas, por isso que a voz é muito importante", declarou. De voz rouca por gritar muito no segundo dia de treinamentos do São Paulo na Flórida, Rogério explicou que a prioridade do clube é a estreia no Campeonato Paulista no dia 5 de fevereiro. Por conta disso, o técnico deve dosar a intensidade das atividades na pré-temporada nos EUA para chegar com o time na melhor forma física possível no próximo mês, com o menor número de desfalques possível. O São Paulo estreia na Florida Cup no dia 19 de janeiro, no Al Lang Stadium, em Tampa, contra o vencedor da partida entre River Plate e Millionarios-COL.