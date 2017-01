Corinthians tem novo plano por Pottker

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians fará uma nova investida para ter William Pottker, um dos artilheiros do Brasileiro do ano passado pela Ponte Preta. A intenção do time da capital é deixar agora a contratação acertada no papel para que o jogador chegue para a disputa do Campeonato Brasileiro, em maio, após o Estadual. A primeira oferta corintiana por Pottker, de 2 milhões de euros (cerca de R$ 6,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, foi recusada pela Ponte. A equipe de Campinas anunciou em coletiva na última segunda-feira (9) que o jogador fica para a disputa do Campeonato Paulista. A diretoria da Ponte Preta chegou a fazer uma exigência de pagamento à vista por Pottker, mas no momento o Corinthians não tem dinheiro em caixa para fazer a contratação desta maneira. Um fator que pode facilitar o negócio é que a Ponte é favorita para receber o atacante Lucca por empréstimo, o que agradaria aos dirigentes da equipe do interior. Internacional, Botafogo e Vitória são outras equipes que também têm interesse no jogador do Corinthians.