Irmãos Coen irão escrever e dirigir sua primeira série para TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os irmãos Joel e Ethan Coen irão escrever e dirigir sua primeira série para a televisão, diz a revista americana "Variety".

Segundo a publicação, a dupla de cineastas firmou uma parceria com a Annapurna Television para criar "The Ballad of Buster Scruggs" (a balada de Buster Scruggs), uma antologia que se passa no Velho Oeste. A ideia é fazer da produção uma minissérie. A história ainda não foi divulgada, mas deve conectar seis tramas distintas.

Os irmãos, que não são novatos no gênero do western (dirigiram "Bravura Indômita" e "Onde os Fracos Não Têm Vez"), unem-se a um time de cineastas que vêm recorrendo à televisão para desenvolver seus projetos. David O. Russell, por exemplo, está trabalhando numa série para a Amazon protagonizada por Julianne Moore e Robert De Niro. J.J. Abrams irá escrever e dirigir uma série com Meryl Streep.