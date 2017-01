Em vinte dias, Bombeiros registra 512 afogamentos e quatro mortes no litoral

(foto: PMPR)

O Corpo de Bombeiros do Paraná está atuando intensamente no “Verão Paraná 2016/2017” para garantir a segurança e a tranquilidade dos banhistas que aproveitam as férias no Litoral Paranaense. Desde o dia 22 de dezembro de 2016 até esta terça-feira (10/01) foram registrados 512 afogamentos, sendo quatro óbitos, além de 11.816 advertências, 27.785 orientações, 318 crianças perdidas/encontradas e 17.262 pulseiras distribuídas. Ao todo, foram disponibilizados 89 postos de guarda-vidas e 661 profissionais para as mais diversas atividades de prevenção e perigo (644 bombeiros militares e 17 guardas-vidas civis), garantindo a segurança dos banhistas nestes primeiros 20 dias de temporada.



