Inter se reapresenta falando em grandeza e usa exemplo do Corinthians na B4

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional se reapresentou com discurso de resgate de sua grandeza. Nesta quarta-feira (11), o colorado voltou aos trabalhos no ano em que disputará pela primeira vez a segunda divisão. E usando o Corinthians como exemplo para se reerguer. "Temos que esquecer o ano passado. Vários dos que estiveram aqui permanecerão neste ano, quase todos. É um grupo, independente do que houve, que merece uma nova oportunidade. Sempre é necessário ter uma nova oportunidade. E no futebol não é diferente. Fiz parte de uma Série B (como dirigente no Corinthians), conversamos antes sobre isso, é um caminho árduo e difícil, mas com trabalho e dedicação uma equipe grande como é o Inter tem plenas condições de voltar e voltar bem à Série A, e é o mais importante. Voltar bem, não fazer bem só a Série B, ter um planejamento para depois. Eu coloco como exemplo o Corinthians, em 2008 tinha o objetivo de seis ou sete anos disputar a Libertadores. Com quatro anos chegou ao título mundial. É o exemplo que eu levo e para o desafio deste ano", disse o técnico Antonio Carlos Zago. "Não queremos subir como outros clubes, na última, na penúltima rodada. Mas bem antes disso", completou. Entre as novidades no elenco, o atacante Roberson, contratado do Juventude, e o meia D’Alessandro, que volta de empréstimo. Anderson e William, que negociam saídas do clube, não estiveram com o grupo. Nas palavras dos dirigentes, a necessidade de resgate da grandeza do clube. Após uma temporada complicada dentro e fora de campo, o colorado mira resgatar sua imagem. "Não vamos em momento nenhum negociar entrega profissionalismo e comprometimento. Vamos dar toda condição que este grupo consiga o melhor desempenho. O torcedor irá cobrar isso e nós somos torcedores também", disse o vice de futebol, Roberto Melo. "O Inter sempre foi e sempre será grande. Não vamos nos esquecer do que houve, mas aprender com isso e recolocar o Inter na Série A", completou o presidente Marcelo Medeiros. Os jogadores do Internacional começam uma série de treinos e testes físicos imediatamente. Antes, porém, receberão o carinho da torcida no gramado do Beira-Rio. Confira a relação do Inter para 2017: Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes, Jacsson, Keiller, Marcelo Lomba Laterais: Artur, Ceará, Iago e Artur Zagueiros: Eduardo, Ernando, Léo Ortiz, Paulão Volantes: Anselmo, Charles, Eduardo Henrique, Fabinho, Fernando Bob, Rodrigo Dourado Meias: Andrigo, D’Alessandro, Gustavo Ferrareis, Seijas, Valdívia Atacantes: Ariel, Aylon, Brenner, Diego, Eduardo Sasha (lesionado), Nico López, Roberson