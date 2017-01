Atlético-MG entra em acordo com agente, mas Roger Bernardo só chega em julho

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG acertou, na tarde desta quarta-feira (11), a contratação de um novo reforço. Roger Bernardo assinou pré-contrato com o clube para chegar a Belo Horizonte a partir de 1º de julho. A assessoria de imprensa do atleta confirmou o acordo com os mineiros por meio do Twitter.

O vínculo do volante terá duração de três temporadas. Ele tem compromisso com o Ingolstadt, da Alemanha, até 30 de junho de 2017. O clube também confirmou o retorno do jogador de 31 anos ao Brasil ao término de seu contrato. "Seja forte, pessoal. Roger (Bernardo) não estenderá o contrato após o seu vencimento, mas ficará no Schanzer até o fim da temporada e, depois, voltará ao Brasil", escreveu em seu perfil no Twitter.

O próprio jogador comentou a situação. Em entrevista ao Donaukurier, jornal alemão, o meio-campista confirmou a volta ao país natal: "A decisão foi difícil, mas é hora de ir após oito anos na Alemanha", disse.