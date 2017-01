Apresentado com a 7, Montillo elogia Botafogo e não quer ser 'o cara'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal contratação do Botafogo para 2017, o argentino Walter Montillo foi apresentado nesta quarta-feira (11) e disse que não quer ser visto como "o cara" do time alvinegro. O meia exaltou a força coletiva da equipe, que terminou o Brasileiro na quinta colocação, e afirmou que chega para ser "mais um". "A única coisa que vocês têm que saber é que vou deixar tudo aqui para tentar fazer o melhor. Não individualmente, mas como grupo, que está formado. Quero ser mais um, que soma. Não quero ser o cara, o dono do time. Vim para dar meu melhor e acho que vai ser um ano muito bom para todos", afirmou o novo camisa 7 do Botafogo. "Para mim é uma honra vestir essa camisa, não só pelo número, mas pela história que tem o clube, os jogadores que passaram por aqui. A negociação foi muito fácil, muito rápida. Obrigado pelas palavras, até arrepia, fico muito emocionado. Muito obrigado à torcida pelo carinho, ainda nem comecei a jogar e já na rua, nas redes sociais, já está todo mundo mandando coisas boas para mim", disse. Montillo estava no Shandong Luneng, da China, desde 2014. Sobre a readaptação ao futebol brasileiro, o argentino de 32 anos se disse "empolgado" e assegurou que manteve a forma física após o final da temporada no país asiático. "O mais importante para mim agora é pegar ritmo. O calendário chinês termina em novembro e não tem mais jogo. Continuei treinando, porque sabia que este ano seria muito importante para mim. Esquecer de jogar bola, ninguém esquece. Trabalhei muito a parte física para chegar da melhor maneira. Estou muito empolgado", afirmou. Ao lado do jogador, o presidente Eduardo Carlos Pereira elogiou o novo reforço e disse que ele simboliza uma "nova fase" da equipe alvinegra. "O Montillo marca uma nova fase do Botafogo. Em 2016, o Botafogo era tido como sério candidato ao rebaixamento. Vimos nisso quase como um desafio, que foi vencido com muita união e trabalho de todo o elenco. Fomos a quinta melhor equipe da série A, prova do potencial muito grande do elenco", declarou o dirigente.