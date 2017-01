Vasco viaja para os EUA e aguarda reforços em meio à Florida Cup

Luís Fabiano com a camisa do Tianjin, da China (foto: Reprodução/Youtube)

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A ideia era já ter trazido mais reforços, porém, com dificuldade nas negociações, o Vasco viaja nesta quarta-feira (11) para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos, com apenas Escudero e Muriqui como caras novas do elenco.

A diretoria, no entanto, segue trabalhando nos contatos e a expectativa é a de que novos jogadores se juntem ao elenco no decorrer da competição.

Visto como o atacante ideal para 2017, Luís Fabiano segue como desejo do clube. O experiente goleador de 36 anos viajará nos próximos dias para a China onde tentará uma rescisão contratual com o Tianjin Quanjian.

O Vasco, todavia, sofre a concorrência da Ponte Preta, equipe que revelou o atleta para o futebol. Além de Luís Fabiano, o cruzmaltino ainda deseja a contratação de um lateral esquerdo e mais um meia.

O reforço de um zagueiro também não está descartado. No que se refere à lateral esquerda, até o momento o técnico Cristóvão Borges conta somente com dois jovens revelados na base: Alan e Henrique, já que o experiente Julio Cesar está fora dos planos e treinará em separado.

Henrique, porém, garante não temer a chegada de um novo atleta para o setor: "essa decisão de contratar é da diretoria. Se o Vasco trouxer, será muito bem recebido, mas vai ter que disputar a vaga. Queremos ser titular".

A delegação viaja para Fort Lauderdale (EUA) na noite desta quarta e passará por um período de treinos até a estreia na Florida Cup dia 15 de janeiro, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), duelo este que marca o reencontro entre os clubes após a final da Libertadores de 98, conquistada pelos cariocas.

Caso o Vasco avance de fase na competição, enfrentará o Corinthians. Se vencer os paulistas, o time chega à final e pega o vencedor do duelo entre São Paulo e River Plate (ARG) ou Millionários (COL). Se perder para os corintianos, disputará o 5º lugar.